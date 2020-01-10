Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Akın ve İl Jandarma Komutanı Çelik'ten AA'ya ziyaret

10.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:30

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü Orhan Canbulatel'e yeni görevinde başarılar dileyen Akın ve Çelik, muhabirlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Canbulatel de AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA