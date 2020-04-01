Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, siyasi parti il başkanlarıyla bir araya geldi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) daha etkin mücadele kapsamında siyasi parti il başkanlarıyla bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) daha etkin mücadele kapsamında siyasi parti il başkanlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, kenti bu süreçten en az hasarla çıkarmak için gayret ettiklerini, sağlık ve diğer alanlarda gerekli tüm hizmetlerin yerine getirildiğini ifade etti.

Sürecin siyasi yönünün olmadığını ve üzerilerine düşeni yapmaları gerektiği mantığı içinde davranıldığını memnuniyetle gözlemlediğini vurgulayan Büyükkılıç, bu anlamda tüm kesimlere teşekkür etti.

Valilik İl İdare Kurulu ve Pandemi Kurulu ile sürekli bilgi alışverişinde bulunduklarını anımsatan Büyükkılıç, "Bakanlarımızın göndermiş olduğu genelgeleri aynen uygulamaya özen gösteriyoruz. 17 belediye başkanı olarak kardeşlik ve dayanışma içindeyiz. Herkes sorumluluk anlayışıyla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Halen riskin devam ettiğini, bu süreçte gördüğü bir hususa dikkat çekmek istediğini belirten Büyükkılıç, "Sanki bu süreçte 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar riskte ve bunların dışındakiler risk altında değil gibi yanlış bir algı var. Bu da gençlerin ve orta yaş grubunun serbest hareket etmesi sonucunu ortaya çıkarıyor. Bu açıdan hepimiz elimizden gelen tedbirleri almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükkılıç, süreci istismar edenlere fırsat verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, CHP İl Başkanı Ümit Özer, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mehmet Karahançer katıldı.

Kaynak: AA