Kayseri 48 kilometrelik tramvay ağına kavuşacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşımına katkıda bulunduklarını söyleyerek, yapımına devam edilen tramvay hatları ile ilgili bilgiler verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşımına katkıda bulunduklarını söyleyerek, yapımına devam edilen tramvay hatları ile ilgili bilgiler verdi. Büyükkılıç, Kayseri'nin 48 kilometrelik tramvay hattına sahip olacağını söyleyerek, "Şu anda 69 tane aracımız var. 5 tane Anafartalar hattına, 6 tanede Talas hattına eklemek üzere 11 tane daha tramvay ekleyerek, toplamda 80 tramvay aracına erişmiş oluyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplum ulaşımın bir kentin olmazsa olmazı olduğunu söyleyerek, "Toplum ulaşım, özellikle gelişmiş olan ve gelişmekte olan şehirler açısında hem konforu ile hem çevreci anlayışı ile hem ekonomik olması boyutu ile hem de gereksiz yere trafiği meşgul etmeme, yoğunluk oluşturmama ve aksatmama anlayışı ile tercih edilen bir boyut. Bizde bu anlamda ister istemez en konforlu ulaşım aracı olan tramvayı şehrimizde 48 kilometreye çıkarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca elektrikli otobüslerimizi de çevreci bir yaklaşım ile ulaşımımıza takviye ediyoruz. Takdir edersiniz ki her yere elektrikli ya da doğal gazlı otobüslerimiz ile girme şansımız yok. Ancak bunlarla ulaşımımıza takviyelerde bulunuyoruz. Kayseri'mizde geçmişte minibüsler vardı. Onları çevreci otobüslere çevirmek suretiyle trafik kaosunu böylece önlemiş olduk. Geçmişte yine faytonlar vardı. Gençlik ve lise yıllarımızdan hatırlarız. Onlar zaten tarihe kavuştu ve nostaljik bir şekilde anılmaya başlandı. Biz toplu ulaşımı olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Bu bağlamda da özellikle tramvay konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatırlanacağı üzere, Kayseri'mizde şu anda 35 kilometrelik bir mevcut hat var. Bu hattımız Organize Sanayiden başlıyor. Şehrin merkezinden geçerek, Sivas Caddesi üzerinden İldem'e kadar uzanıyor. Ayrıca İpek Saray bölgesinden üniversite üzerinden geçen ve Talas Cemilbaba mezarlığına kadar uzanan bir hattımız söz konusu. Bu hattımızı da aktif olarak kullanmaktayız" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, "Şimdi tramvayımıza yeni 2 tane daha hat ekliyoruz. Bu hatlarımızdan bir tanesi Anafartalar'dan başlayıp, mevcut yeni terminalimizin önünden geçerek, şehir hastanemizin önünden ve Nuh Naci Yazgan Üniversitemizin uğurundan geçip, mobilya kent dediğimiz bölgeye ulaşan bir hattımız söz konusu. Bu tramvay hattımı 7 kilometre uzunluğunda. Aynı zamanda yaklaşık 150 bin nüfusa hitap edecek olan Mevlana Mahallesi'nde başlayan bir hattımız var. Bu hattımızda Mevlana Mahallesi'nden başlayıp, Furkan Doğan Tramvay durağımıza bağlantı yapacak. Bu hattımızda 6 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Tüm bunları toparladığımda 48 kilometrelik bir tramvay hattına sahip oluyoruz. Şu anda 69 tane aracımız var. 5 tane Anafartalar hattına, 6 tanede Talas hattına eklemek üzere 11 tane daha tramvay ekleyerek, toplamda 80 tramvay aracına erişmiş oluyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı