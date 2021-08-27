Son dakika haberleri! Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Bazı yetkililer Tunus'a gelen dış yardımları yurtdışındaki varlıklarına aktardı"
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Son dakika haberleri! Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Bazı yetkililer Tunus'a gelen dış yardımları yurtdışındaki varlıklarına aktardı"

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre - Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Bazı yetkililer Tunus'a gelen dış yardımları yurtdışındaki varlıklarına aktardı" Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bazı yetkililerin Tunus'a gelen dış yardımları yurtdışındaki varlıklarına aktardığını belirtti.

- Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Bazı yetkililer Tunus'a gelen dış yardımları yurtdışındaki varlıklarına aktardı"

TUNUS - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bazı yetkililerin Tunus'a gelen dış yardımları yurtdışındaki varlıklarına aktardığını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kartaca Sarayı'nda Tunus Bankalar ve Finansal Kurumlar Meslek Birliği Başkanı Mohamed Al-Aqrabi'yi kabul etti. Görüşme sırasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Said, bazı yetkililerin Tunus devletine yardım amacıyla bazı ülkelerden gelen yardımları yurtdışındaki varlıklarına aktardığını belirterek, "Bundan sonra medyada ulusal kurtarma hakkında konuşuyorlar ve aslında vatanın bir kurtarma hükümetinden bahsedenlerden kurtarılması gerekiyor" dedi.

Herhangi bir yetkilinin herhangi bir kuruşun boşa harcanmasından sorumlu tutulacağını aktaran Said, yasalara uyan dürüst işadamları ve yatırımcıların haklarını ve mülkiyetini ihlal etmeye yer olmadığını ifade ederek, Tunus'ta özgürlüklerin yasa çerçevesinde güvence altına alındığını vurguladı.

Öte yandan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını, meclisin yetkilerini dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını duyurmuştu. Tüm tepkilere rağmen aldığı kararları savunan Cumhurbaşkanı Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini belirtmişti.

Son dakika haberleri! Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Bazı yetkililer Tunus'a gelen dış yardımları yurtdışındaki varlıklarına aktardı'
Son dakika haberleri! Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Bazı yetkililer Tunus'a gelen dış yardımları yurtdışındaki varlıklarına aktardı'
Son dakika haberleri! Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Bazı yetkililer Tunus'a gelen dış yardımları yurtdışındaki varlıklarına aktardı'
Son dakika haberleri! Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Bazı yetkililer Tunus'a gelen dış yardımları yurtdışındaki varlıklarına aktardı'
Son dakika haberleri! Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Bazı yetkililer Tunus'a gelen dış yardımları yurtdışındaki varlıklarına aktardı'
Son dakika haberleri! Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Bazı yetkililer Tunus'a gelen dış yardımları yurtdışındaki varlıklarına aktardı'
Son dakika haberleri! Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Bazı yetkililer Tunus'a gelen dış yardımları yurtdışındaki varlıklarına aktardı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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