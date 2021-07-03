Kaynaştırma/Bütünleştirme Yolu ile Eğitim Öğretim Niteliğini Arttırma ve Yapılandırma Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yolu ile Eğitim Öğretim Niteliğini Arttırma ve Yapılandırma Çalıştayı 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yolu ile Eğitim Öğretim Niteliğini Arttırma ve Yapılandırma Çalıştayı 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Tevhide KARGIN liderliğinde özel eğitim alanında çalışmaları olan 16 kıymetli akademisyenimizin katılımları ile gerçekleştirilen çalıştayda Kaynaştırma/bütünleştirme yolu ile eğitim öğretimin niteliğinin arttırılmasına yönelik paydaş görüşlerinin alınması amaçlandı.

12 farklı şehirden özel eğitim alanında çalışan 48 öğretmen ve idarecimizin de akademisyenlerimize eşlik ettiği çalıştayda; Kaynaştırma/bütünleştirmeye yönelik alandan gelen öğretmen ve idarecilerin görüşleri doğrultusunda; Kaynaştırma/bütünleştirme uygulama kılavuzunun hazırlanması, Destek eğitim odası uygulama kılavuzunun hazırlanması, BEP uygulama kılavuzunun hazırlanması, Kolaylaştırıcı kişilerin uygulama esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanarak raporlaştırıldı.

Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL ve Daire Başkanlarımız Cemal ÖZDEMİR ile Fikret YILMAZ' ın katılımları ile kapanışı gerçekleştirilen çalıştayda Genel Müdürümüzün konuşmasının ardından katılımcılara belgeleri verildi.

Konuşmasında Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL; yapılan çalışmaların, hazırlanan raporların özel gereksinimli öğrenciler için yapılan tüm çalışmalarda yol gösterici olacağına inandığını belirterek; başta akademisyenlerimiz olmak üzere emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilere ve Genel Müdürlüğümüz personeline teşekkürlerini iletti. Burada yapılan çalışmaların sahada onbinlerce öğrencimize yansımasının kendilerine huzur ve mutluluk verdiğini söyleyen Genel Müdürümüz farklı çalışmalarda, farklı vesilelerle bir arada olmayı arzu ettiklerini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: Habermetre