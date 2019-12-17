Kaynaşlı'da öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi
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Kaynaşlı'da öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi

Kaynaşlı ilçesinde "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

17.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:30
Kaynaşlı'da öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi

ilçesinde "Benim Kulübüm Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Kaynaşlı Yeşilay Şubesi üyeleri, bağımlılıkla ilgili çalışma kapsamında Kaynaşlı İlkokulu öğrencilerine 4 saatlik görsel eğitim verdi.

Öğrencilere gönüllü Yeşilay Kulübü üyesi olmaları için broşür, kalem ve rozet hediye edildi.

Bilgilendirme eğitiminin sonunda öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Eğitimin ardından Okul Müdürü Cihat Oy ve Yeşilay İlçe Şube Başkanı İsmail Korkmaz tarafından temsili sözleşme imzalandı.

Korkmaz, ilçede bağımlılık konusunda ellerini sonuna kadar taşın altına koymaya aday olduklarını belirterek, "Bu nedenle büyükten küçüğe her alanda durmaksızın, Yeşilay'ın faydaları, bağımlılıktan kurtulma ve uzak durma yöntemlerine dair eğitimlerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Etkinliğe Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin de katıldı.

Kaynak: AA
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