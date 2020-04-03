Kaynaşlı Belediyesi suya 3 ay yüzde 80 indirim yaptı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kaynaşlı Belediyesi suya 3 ay yüzde 80 indirim yaptı - Haberler
Birol Şahin, Kaynaşlı, Güncel

Kaynaşlı Belediyesi suya 3 ay yüzde 80 indirim yaptı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile alınan kararla, su ücretlerine 3 ay süre ile yüzde 80 indirim yapıldı.

03.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:02
Kaynaşlı Belediyesi suya 3 ay yüzde 80 indirim yaptı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile alınan kararla, su ücretlerine 3 ay süre ile yüzde 80 indirim yapıldı.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin geçtiğimiz günlerde Korona Virüs pandemisi nedeni ile Elektrik ve Doğalgazda indirim yapılmasını istemiş, su faturalarında da Belediye olarakta destek vereceklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Düzce Valiliği'nden alınan izin ile Kaynaşlı Belediye meclisini toplayan Başkan Şahin, meclis üyelerine Kaynaşlı'da suya 3 ay süre ile yüzde 80 indirim teklifini götürdü. Meclis üyeleri Belediye Başkanı Birol Şahin'den gelen teklifi oy birliği ile kabul etti. Buna göre Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında Kaynaşlı'da suda yüzde 80 yapılması kararlaştırıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Birol Şahin: ' Dünya'da ve ülkemizde bir virüs salgını var. Bu kapsamda bir çok tedbirler alınıyor. Bizde Kaynaşlı Belediyesi olarak bir çok çalışmalarda bulunduk. İlçe genelinde bir çok noktada dezenfekte çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımız zaman zaman devam edecek. İlerleyen süreçlerde camilerimizin tamamında bir kez daha temizleme çalışması gerçekleştireceğiz. Gönlümüz teravih namazlarını camilerimizde kılmaktan yana geçiyor. İnşallah süreç çabuk bitmesi taraftarıyız. Kaynaşlı Belediye Meclisi olarak halkımıza nasıl bir destek verebiliriz bunu düşündük taşındık. Toplantımız normalde 3 ay ertelenmişti. Valilikten bununla ilgili bir izin aldık. Bir araya toplandık ve su fiyatlarında indirim yapılma konusunda görüşme yaptık. Belediye'nin gelir kaynaklarından birisi olan su fiyatlarında indirim yapmayı uygun gördük. Bu toplantıda aldığımız karar gereği ile örnek olacağını düşünerek su ücretlerinde yüzde 80 indirime gittik. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında geçerli olmak üzere meskenlerde yüzde 80 indirim yapacağız. Ön ödemeli sayaçlarımızda da aynı şekilde olacak. Meskenlerde 100 ton, ticarethanelerde 200 ton, fabrikalarda ise 500 ton suyu yüzde 80 indirimli kullanacaklar. Burada 3 ayda ton ayarlaması yaptık. Kanun gereği tamamen indirim yapamıyoruz. Gerçekten büyük bir emek verdik ve halkımıza hizmet ettik. Bu doğalgaza ve elektriğe uygulanacağını örnek olacağını düşünüyoruz' dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun korona testi pozitif çıktı Haberler
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun korona testi pozitif çıktı
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına...
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
'Nano teknoloji' diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek...
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına 'Koronavirüs aşısı bulunur' yazısı astı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Engin Altay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın Kıvanç Tatlıtuğ Nurgül Yeşilçay Recep Tayyip Erdoğan
Spor Neymar Rüştü Reçber Lionel Messi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Nisan Avrupa
Şu an buradasınız: Kaynaşlı Belediyesi suya 3 ay yüzde 80 indirim yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 19:33:02. #1.14#
title