"Kaynarca'yı Güçlü Yatırımlarla Buluşturuyoruz"
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"Kaynarca'yı Güçlü Yatırımlarla Buluşturuyoruz"

'Kaynarca'yı Güçlü Yatırımlarla Buluşturuyoruz'
Bültenler - Haberler | Güncel

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kaynarca mahallemizin sosyal, doğal, ekonomik ve kültürel hayatını daha zengin hale getirip, bölgemizin daha fazla tercih edilmesine fırsat tanıyacak önemli yatırımları hemşehrilerimizle buluşturacağız." diye konuştu.

Kaynarca mahallesinde ki Fadıl Baba Caminin yan tarafındaki alanda yapımı devam eden'Sosyal Tesis-Park' projesinin Kaynarca mahallesinin sosyal yapısını zenginleştireceğini belirten Başkan Çınar, verimli tarım arazileri, çalışkan ve misafirperver insanların huzur içerisinde yaşadığı Kaynarca'nın güzelliklerine doğru ve planlı yatırımlarla yeni güzellikler kazandıracaklarını dile getirdi.

Kaynarca Mahallesinin sokak sağlıklaştırma projelerinin yanı sıra inşaatı devam eden sosyal tesis ve park alanlarıyla farklı bir kimliğe bürüneceğini hatırlatan Başkan Çınar, " Malatya'nın en eski yerleşim yerlerinden olan Kaynarca'yı daha nezih ve güzel bir görüntüye kavuşturmak adına mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle yaptığımız istişare toplantılarında belirlenen talepleri teker teker yerine getiriyoruz. Bu bölgemizde uzun yıllardır gerek kullanım gerekse de yağışlardan dolayı dış cepheleri eskiyen evlerimizin ve binalarımızı sokak sağlıklaştırma projelerimizle daha güzel ve düzenli bir görüntüye kavuşturuyoruz. Fadıl Baba Camimizin yan tarafında ki alanı ise yapımı devam eden sosyal tesis ve park projemizle nezih ve modern bir hüviyete ulaştıracağız. Ailelerimiz çocuklarıyla birlikte buraya gelerek temiz, rahat ve ferah bir ortamda çayını kahvesini içebilecek,çocuklarımızda oyun parkında keyifli anlar yaşayacaklar. Bununla birlikte yeşil alanları ve doğal hayatıyla farklı bir güzelliğe sahip bu bölgemize yurt dışından gelecek olan misafirlerimizin de ağırlanabileceği güzel bir mekanı inşallah bölgemize kazandıracağız. Aydınlatmaları, fıtness aletleri, otoparkı, sosyal donatı alanları ve çocuk oyun gruplarıyla Kaynarca mahallesine yeni bir yaşam alanı kurmuş olacağız. Bölgemizin güzelliklerine yeni güzellikler katacak değerli bir eseri daha Yeşilyurt'umuza kazandırmış olacağız. İnşaatımız planlandığı gibi ilerlemektedir, ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar. Hemşerilerimiz yenilen caddelerde, farklı mimari ve tasarımla hizmete girecek olan sosyal tesislerimiz ve park alanımızda huzur ve güven içerisinde ikamet etmeye devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a büyük ilgi gösteren mahalle sakinleri de, iletilen taleplerin yerine getirilmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade edip, sokak sağlıklaştırma, sosyal tesis ve park projesi ve çevre düzenleme hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundular.

Kaynak: Bültenler

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