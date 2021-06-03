"Kaynarca" 'dünyanın en büyük biyolojik göleti' için Guinness'a aday
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Kaynarca" 'dünyanın en büyük biyolojik göleti' için Guinness'a aday

'Kaynarca' 'dünyanın en büyük biyolojik göleti' için Guinness'a aday
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ceyhan Nehri'nin kaynak noktasındaki 8,5 hektarlık Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın en büyük biyolojik göleti' başvurusu yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ceyhan Nehri'nin kaynak noktasındaki 8,5 hektarlık Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın en büyük biyolojik göleti' başvurusu yaptıklarını söyledi.

Elbistan'dan doğan Ceyhan Nehri, 500 kilometreyi aşan yolculuğun ardından Akdeniz'e dökülüyor. 'Cennet ırmağı' olarak anılan nehrin, Elbistan'da 2 ayrı ana kaynak noktası bulunuyor. Bunların birisi Pınarbaşı diğeri ise Kaynarca olarak adlandırılıyor. Elbistan Belediyesi, Pınarbaşı alanındaki göl alanına ek olarak Kaynarca bölgesinde kapsamlı bir insanların dinlenme amacıyla kullanabilecekleri proje başlattı. Proje kapsamında 1 milyon metreküplük hafriyat taşınarak kente 8,5 hektar büyüklüğünde gölet kazandırılmış oldu. 'Kaynarca' adı verilen göletin çevresi de yürüyüş yolları ve dinlenme alanları olarak düzenlendi.

Gökyüzünden bakıldığında adeta nazar boncuğunu andıran ve yerin altından kaynayan suların oluşturduğu Kaynarca göleti için Elbistan Belediyesi tarafından Guinness'e 'dünyanın en büyük biyolojik göleti' başvurusu yapıldı.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, göletin tamamen kendine has bir biyolojik yapısı olduğunun altını çizdi.

Güney Amerika ülkelerinden Şili'de benzer özellikteki bir havuzun büyüklüğünün 8 hektar olduğunu hatırlatan Başkan Gürbüz, "Kaynarca Göleti, 8,5 hektarlık alanıyla bu havuzu geride bırakıyor" dedi.

Kaynarca'nın 'dünyanın en büyük biyolojik göleti' olarak rekorlar kitabına girmesini arzuladıklarını ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Elbistan'ın özellikle tarihi ve biyolojik çeşitliliğin dünyaya tanıtılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kaynarca göletimizin, şu anda dünyanın en büyük biyolojik göleti olduğu ile ilgili müracaatımız söz konusu. Guinness'e bu yönde bir müracaatımız oldu. Dünyanın en büyük havuzu şuanda Şili'de. Ancak biyolojik gölet olarak 8,5 hektarın çok altında altında göletler var. Biz dünyanın en büyük olduğunu iddia ettiğimiz göleti, yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir hafriyat sahası düzenleyerek oluşturduk. Ceyhan Nehri'nin kaynadığı lokasyonlarından bir tanesi. İnşallah ülkemizin yeni bir turizm değeri olarak böyle bir çalışma sunulmuş olur" değerlendirmesini yaptı.

(Murat Sürücü/İHA)

'Kaynarca' 'dünyanın en büyük biyolojik göleti' için Guinness'a aday

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar kitabına başvuruldu
Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar kitabına başvuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Nikos Dendias Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan İrem Derici İlker Kaleli Kenan Doğulu
Spor Gervinho Şenol Güneş Roland Garros Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Kaynarca" 'dünyanın en büyük biyolojik göleti' için Guinness'a aday - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 18:09:25. #1.16#

title