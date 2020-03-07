Kaynaktan "hassas ol" mesajı

07.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:18

MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel adli kontrol ile serbest kalırken Oda TV Haber Müdürü Barış Pehlivan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel, kaynaklarının Libya'daki şehitlerle ilgili "devlet millet hizmeti için görev yaparken şehit oldular" diyerek, hassas olması telkininde bulunduklarını anlattı. Ağırel kaynaklarının söylediği "case officer" ifadesin askeri bir görev olduğunu düşündüğünü savundu. Oda TV Haber Müdürü Barış Pehlivan ise ifadesinde MİT şehidini ifşa eden haber içeriğini kendisinin sağladığını söylediği öğrenildi.

DEVLET MİLLET HİZMETİ UYARISINA İFŞA TWEETİ

Murat Ağırel ifadesinde Libya'da şehitler olduğunu öğrendikten sonra, isimlerini gizli tuttuğu kaynaklarına, konuya ilişkin detayları sorduğunu, bu kaynakların da kendisine şehitlerin meslekleri ve kurumları ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadıklarını anlattı. Ancak kaynaklarının kendisine "devlet millet hizmeti kapsamında Libya'da görevli olduklarını ve bu görev sebebiyle şehadete erdiklerini", hassas olması gerektiği telkininde bulunduklarını söyledi.

"CASE OFFİCER" DETAYI

Ağırel, kendisine gelen iletide, MİT şehidi için kullanılan "case officer meslek memuru" ibaresini askeri bir görev veya unvan olduğunu düşündüğü savunmasını yaptığı da öğrenildi. Tweette sözü geçen "case officer" ibaresinin de yine kaynakları tarafından beyan edildiğini, bu nedenle kullandığını söyleyen Murat Ağırel, iletiyi şehitlerin şehadetlerini yüceltmek amacıyla attığı savunması yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'case officer' teriminin genellikle istihbarat terimi olarak kullanıldığı, "meslek memuru" ibaresinin de Türk Silahlı Kuvvetleri bürokrasisi içerisinde, askeri bir unvan veya görevi tanımlamak için kullanılmadığı, istihbarat birimlerinde görev alan kişilerin bu ibare ile kendilerini tanımladıkları değerlendirmesi yaptı. Murat Ağırel'in ifadesinde kendisi lehine tanık olabilecek kişilerle ilgili bilgileri vermediği öğrenildi.

HABER İÇERİĞİNİ KENDİSİNİN SAĞLADIĞINI SÖYLEDİOda TV Haber Müdürü Barış Pehlivan ise haberin yayımlanması talimatının kendisi tarafından verildiğini, haber içeriğinde talimatı doğrultusunda düzenlemeler yapıldığını ve bu nedenle içeriği de kendisinin sağladığını anlattı.

Kaynak: DHA