Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımın maliyeti ağır oldu
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Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımın maliyeti ağır oldu

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımın maliyeti ağır oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım 10 nar ağacının, 4 dönümlük kuru otluk alan, 2 katlı ev ve 20 hektar orman arazisi yanarak zarar gördü.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım 10 nar ağacının, 4 dönümlük kuru otluk alan, 2 katlı ev ve 20 hektar orman arazisi yanarak zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, olay, 20 Temmuz tarihinde Doğanyol ilçesi Poyraz Mahallesinde meydana geldi. M.A. isimli şahıs, kendisine ait arazi içerisinde kaynak makinası ile çalıştığı esnada, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında arazi içerisinde bulunan 10 adet nar ağacı ve 4 dönümlük kuru otluk alan yanarak zarar gördü. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangın, bir süre sonra tekrar başladı. Yangında Ş.K. isimli şahsa ait 2 katlı ev ve 20 hektar orman ve arazi yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü ve yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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