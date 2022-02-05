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KAYMOS'un genel kurulu yapıldı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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KAYMOS'un genel kurulu yapıldı

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneğinin (KAYMOS) olağan genel kurulunda mevcut Başkanı Mehmet Yalçın, yeniden seçildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneğinin (KAYMOS) olağan genel kurulunda mevcut Başkanı Mehmet Yalçın, yeniden seçildi.

KAYMOS'tan yapılan açıklamaya göre, genel kurulda divan başkanlığını OSB Başkanı Yunus İmamoğlu, divan üyeliklerini Hacı Çevikel ve Onur Kılıçer yaptı.

Seçime tek aday olarak giren Mehmet Yalçın, tekrar başkan seçildi.

Yalçın, "Önümüzdeki dönem döşeme ve kaynak alanlarında kurslar açıp personel açığımızı kapatmaya çalışacağız. Ülkemizdeki işsizlik oranını düşürmeliyiz. Sanayideki istihdamı artırmak için lise ve üniversite öğrencileri ile görüşmelerimizi artırdık." ifadelerini kullandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Mehmet Yalçın, Kayseri, OSB, Güncel, Haber

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