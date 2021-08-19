KAYMOS'tan Kastamonu'ya mobilya yardımı
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KAYMOS'tan Kastamonu'ya mobilya yardımı

KAYMOS'tan Kastamonu'ya mobilya yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS), geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle Kastamonu'ya 1 tır mobilya yardımında bulundu.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS), geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle Kastamonu'ya 1 tır mobilya yardımında bulundu.

KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın, dernek olarak insanların zor anlarında yanlarında olmak için sosyal sorumluluk çerçevesinde afet bölgesindeki vatandaşlara mobilya gönderdiklerini ifade ederek; "Ülkemizin son dönemde yaşadığı sıkıntılı süreçte birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiği bilincini taşıyarak Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği olarak bu süreçte devletimizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu mobilyada yardımcı olmak, sıkıntılı günlerde bir nebze de olsa yaralara merhem olalım diye dernek adına afet bölgesine mobilya gönderiyoruz. önemli olan insan olmak. Her şey insan için. İnsanlığın gereksinimi olarak da insanların bu zor anlarına yardımcı olabilmek için yardım kampanyası başlattı. Önceden olduğu gibi sosyal sorumluluk çerçevesinde afet ve diğer bölgelerdeki tüm vatandaşlara destek olmak adına mobilya gönderiyoruz. Bundan sonra da bu etkinliklere devam edeceğiz. Yangın bölgesine 1 tır gönderdik, Kastamonu'ya da mobilya gönderiyoruz; yatak, koltuk, sandalye. Daha öncesinde de kanepe göndermiştik. Bundan sonraki sürecin içerisinde de Afet İl Müdürlüğümüzle ihtiyaç olan gereksinimler neyse devamında da onları göndereceğiz inşallah. Bu faaliyetleri Afet İl Müdürlüğü ile oranın kaymakamlığıyla birlikte yapıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan tır, Kastamonu'ya doğru yola çıktı. - KAYSERİ

KAYMOS'tan Kastamonu'ya mobilya yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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