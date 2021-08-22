KAYMEK Akıl Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) öğrencilere yönelik düzenlediği Akıl Oyunları Turnuvası sona erdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) öğrencilere yönelik düzenlediği Akıl Oyunları Turnuvası sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, akıl yürütme, stratejik düşünme, hızlı ve doğru kararlar alıp uygulayabilme becerilerini geliştirmek amacıyla 8-14 yaş grubundaki öğrenciler arasında Akıl Oyunları Turnuvası düzenledi.

KAYMEK TOKİ Gençlik Merkezi'nde 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen "mangala ve abalone" oyunlarında, ön eleme turu sonucu 16 öğrenci finale kaldı.

Finalde, mangala oyununda birinciliği İncinur Kezik ve Kerem Kır, ikinciliği Hümeyra Begüm Temizyürek ve Ahmet Haşim Bahadır, üçüncülüğü ise Yaren Altunbaş ve Muhammed Berat Sezer paylaştı.

Abalone oyununda ise birinciliği Melisa Zengin ve Muammer Çabuk, ikinciliği Şifanur Mandal ve Ahmethan Günden, üçüncülüğü ise Elif Yıldız ve Ömer Karaca kazandı.

Etkinliğin ardından düzenlenen ödül törenine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin