Kaymakamlık tarafından yerel kalkınma çalıştayı düzenlendi Mardin'in Midyat Kaymakamlığı tarafından yerel kalkınma çalıştayı toplantısı yapıldı.

Mardin'in Midyat Kaymakamlığı tarafından yerel kalkınma çalıştayı toplantısı yapıldı.



Milli İrade İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonunda yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı. Toplantıya, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Merkez Karakol Komutanı Kalendar Savaş Ünal, daire amirleri ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Belki biliyorsunuz 4 sene önce çok elim bir terör saldırısı oldu Midyat Emniyet Müdürlüğüne. O gün Balıkesir'den direk buraya geldim. Burada başladım daha sonra vilayete geçtim. O gün bu bölgenin şehrin problemi bildiğiniz gibi güvenlik problemi ve terördü. Ama Allah'a şükür son 2 buçuk senedir 3 senedir Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonu ile sizlerin destekleri ile bölgede güvenlik güçleri, jandarmamız, emniyet personelimiz korucularımız askeri personelimiz mülki amiri ve değerli hemşirelerimizle bu sorunun hakkından geliyoruz. Buradan çıkan sonuçlara en yüksek düzeyde destek vereceğiz" dedi.



Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, ise ilçenin önemli bir tarihe sahip olduğunu söyledi. Tekin, "Bir çok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış ve halen yapmakta olan büyük, özel ve potansiyeli yüksek olan bir şehir. Bu potansiyelini ortaya çıkarmış değiliz. Tüm paydaşlar olarak gerek, kamu gerek özel sektör olarak gerek sivil toplum olarak bizde bu noktadan hareketle Midyat'ı daha yaşanılabilir bir konuma getirmek ve bünyesinde bulunan mevcut potansiyeli nasıl buradaki insanlara dışarıdan gelen insanlara konfor olarak yaşam standartının yükseltilmesi olarak sunabiliriz diye kendi çabalarımızla bir şeyler yaptık" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA