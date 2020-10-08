Kaymakamlık sınav giriş belgesi yayımlandı! 2020 Kaymakamlık sınav yeri sorgulama

ÖSYM, kaymakamlık sınav giriş belgelerini adayların erişimine sundu. 2020-Kaymakamlık sınavı ne zaman? İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık aday giriş sınavına az bir süre kala ÖSYM tarafından sınav yerleri açıklandı. İşte, detaylar...

Kaymakamlık sınavı için ÖSYM, temel kuralları da yayımladı. Peki, kaymakamlık sınav giriş yeri nasıl öğrenilir? ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.'' ifadesi yer aldı.

2020 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık adaylığı için gerçekleştirilecek 2020 Kaymakamlık sınavı 18 Ekim 2020 tarihinde ÖSYM tarafından hayata geçirilecek.

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KAYMAKAMLIK SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI...

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.