Kaymakamlık Aylık İstişare Toplantısı

Samsun'un Alaçam İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen aylık istişare toplantısı Kaymakam Oğuz Alp Çağlar başkanlığında Muhtarlar Derneği toplantı salonunda yapıldı.

Gündemdeki konular hakkında bilgilendirme yapan Kaymakam Çağlar, şehit aileleri ve gazilerin sosyal yardımlardan faydalanmaları hususunda bilgiler verdi. Gündem konusu olan kent güvenlik sistemi konusunda yapılması planlanan hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar ise 6 Mayıs Hıdrellez Şenlikleri'nin yapılacağı Geyikkoşan Düğün Salonu arkasında yeni inşa edilen güreş alanının hazır hale getirildiğini ve 6 Mayıs'ta açılışının yapılacağını söyledi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, İlçe Emniyet Amiri Kenan Bıyık, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. - SAMSUN