Kaymakamın vedasında gülümseten diyalog Kaymakamın vedasında gülümseten diyalog Vatandaştan Kaymakama: "Cumhurbaşkanıma söyle koronayı bitirelim, bu davayı kapatalım" Cide Kaymakamlığına vekaleten bakan Kaymakam Ali Açıkgöz'ün vedasında uğurlamaya gelen bir vatandaş, "Cumhurbaşkanıma söyle koronayı bitirelim, bu davayı kapatalım...

Kaymakamın vedasında gülümseten diyalog

Vatandaştan Kaymakama: "Cumhurbaşkanıma söyle koronayı bitirelim, bu davayı kapatalım"

KASTAMONU - Cide Kaymakamlığına vekaleten bakan Kaymakam Ali Açıkgöz'ün vedasında uğurlamaya gelen bir vatandaş, "Cumhurbaşkanıma söyle koronayı bitirelim, bu davayı kapatalım artık" dedi. Toplulukta gülüşmeler neden olan diyaloğa Kaymakam Açıkgöz'ün cevabı ise, "peki, iletirim" oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 8 aydır Cide Kaymakamlığına vekaleten bakan Ali Açıkgöz'ün yerine Malatya Vali Yardımcısı Ömer Sağlam atandı. 8 aydır Cide'de başarılı çalışmalara imza atan Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ün ilçeden uğurlanmasına çok sayıda vatandaş ve kurum amirleri katıldı. Cide Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen vedada bir vatandaşın talebi ise herkesi güldürdü. Kaymakam Açıkgöz'ün yanına kadar gelen vatandaş, uğurladığı Kaymakama, "Cumhurbaşkanıma söyle koronayı bitirelim, bu davayı kapatalım artık" dedi. Bunun üzerine vedaya katılanlar arasında gülümsemeler oluşurken, Kaymakam Açıkgöz 'peki, iletirim' diyerek karşılık verdi.

Kendisini uğurlamaya gelenlere teşekkür eden Kaymakam Açıkgöz, Cide'de güçlü dostluk bağları kurduklarını belirterek, "Hepinizden Allah razı olsun. Beni uğurlamaya geldiniz, sizleri son bir kez daha görme imkanını bizlere verdiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah'ım inşallah tekrar sizlere kavuşturmayı nasip eder. İlçemizdeki her vatandaş, bizimle ne zaman görüşmek isterse hep kapımız açık oldu. Bizi ilgilendiren konu olsun ya da olmasın bizler ise, sorunu çözmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bilmeden eksiğimiz olduysa, bizlere ulaşamadığınız zamanlar olduysa, yarım kalan, eksik bıraktığımız çalışmalar varsa hakkınız helal olsun. Eğer bilmeden kalbini kırdığımız ya da sert konuştuğumuz birileri olduysa lütfen bizleri affetsin, hakkını helal etsin. Bunlar yine vatandaşa hizmet etmek için yapılmış bir şeydir. İsteyerek hiçbir zaman bir şey yapılmaz. Vatandaşlardan Görevde bulunduğum sürede Cide'de vatandaşların gönlüne girebildiysem, eğer vatandaşlarımızın gönlünü kazanabildiysem bu bizler için en büyük ödüldür, en büyük başarıdır, en büyük mutluluktur" dedi.

Bazı vatandaşlar, ilk kez ilçeden ayrılan bir kaymakam için ağladığını ifade ederek, Açıkgöz'ü tanımaktan mutluluk duyduklarını söylediler. Konuşmaların ardından Açıkgöz'ün ilçeden ayrılışı esnasında da duygu dolu anlar yaşandı. Cide'de sadece 8 ay görev yapmasına rağmen hizmetleri ile öne çıkan Açıkgöz'ün vedasında ise bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz için veda yemeği de verildi. Yemeğe ilçede görev alan çok sayıda kişi ve kurum amirleri katıldı. Kaymakam Açıkgöz, yapılan duanın ardından yeni görev yeri olan Bilecik'e hareket etmek üzere ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA