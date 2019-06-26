Kaymakamın öldürülen oğlunun cenazesi Samsun'a gönderildi

DENİZLİ - Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki oğlunun cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi olan Samsun'un İlkadım ilçesine gönderildi.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı mahalesinde bulunan bir parka dün yaşanan olayda iddiaya göre, Kaymakam İnan'ın oğulları Safa Akif İnan (15), Ahmet Burak İnan ve Mehmet Buğra İnan ile bir grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda kaymakamın oğullarından Safa Akif İnan karnından, diğer oğlu Ahmet Burak İnan ise bacağından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp edildi. Kardeşler ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Safa Akif İnan, yoğun bakımda sabaha karşı hayatını kaybetti. İnan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere PAÜ Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Safa Akif İnan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'un İlkadım ilçesine gönderildi. Olayın ardından kente gelen Kaymakam İnan ile eşi Safiye İnan, oğulları Ahmet Burak İnan ve Mehmet Buğra İnan da cenaze işlemleri için Samsun'a doğru yola çıktı.

Cenazesinin defin programının ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA