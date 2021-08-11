İlçemiz Gençlik ve Spor Müdürü ile Atletizm (Sprint Koşu) ve Ragbi Branşlarında Türkiye l.si öğrencimiz Kaymakamımızı Makamında ziyaret etti.
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İlçemiz Gençlik ve Spor Müdürü ile Atletizm (Sprint Koşu) ve Ragbi Branşlarında Türkiye l.si öğrencimiz Kaymakamımızı Makamında ziyaret etti.

İlçemiz Gençlik ve Spor Müdürü ile Atletizm (Sprint Koşu) ve Ragbi Branşlarında Türkiye l.si öğrencimiz Kaymakamımızı Makamında ziyaret etti.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili 2017- 2018 (l.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili 2017- 2018 (l. Grup) grubunda yer alan sporcularımızın, Spor Branşlarına yönlendirilmesi adına yapılan çalışmalar ve tarama sonuçları tamamlanmıştır.

Bu kapsamda İlçemizde 23 sporcumuzun da tarama sonuçları belirlenmiş olup bu grup içerisinde yer alan, Atletizm (Sprint Koşu) ve Ragbi Branşlarında Türkiye l. si ayrıca da birçok branşta Türkiye Genelinde ilk 10 sporcu arasında yer alarak spor branşlarına Özel Yeteneği olduğu Bilimsel veriler sonucunda tespit edilen 2009 doğumlu Ceren CEYLAN, ailesi ve İlçemiz Gençlik ve Spor Müdürü Hakan SEMERCİ Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN'ı Makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakamımız Sayın GÜLDOĞAN, şampiyon sporcumuzu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Habermetre

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İlçemiz Gençlik ve Spor Müdürü ile Atletizm (Sprint Koşu) ve Ragbi Branşlarında Türkiye l.si öğrencimiz Kaymakamımızı Makamında ziyaret etti. - Haberler
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