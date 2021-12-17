KAYMAKAMIMIZ MURAT ACAR YATILI BÖLGE ORTAOKULU VE 25 ŞUBAT İLKOKULUNU ZİYARET ETTİ

Kaymakamımız Murat ACAR Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı resim sergisini ziyaret ederek resim çizen öğrencilerimize katılım belgesi takdim ederek öğrencilerimize başarılar diledi. Ziyaret programı kapsamında Kaymakamımız Murat ACAR'a Eşi Zehra ACAR Hanımefendi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet AYDIN eşlik etti.

Devamında 25 Şubat İlkokulu'na geçen Kaymakamımız Murat ACAR "Yerli Malı Haftası" münasebeti ile sınıfları gezerek öğrenciler ile günün anlam ve önemi ile alakalı sohbet etti.

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