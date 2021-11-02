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Kaymakamımız Bayram Sağır'a Ziyaretlerr

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Kaymakamımız Bayram Sağır'a Ziyaretlerr

Kaymakamımız Bayram Sağır'a hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Gülerçin Koleji kurucusu Sait Bülent Gülerçin, Okul Müdürü Mehmet Türkmen, Üstün Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Gülbahar, Global Pack Fabrika ortağı Şahin Görgü, Gesto Firmasının Sahibi İbrahim Uğur, Trakya Anadolu...

Kaymakamımız Bayram Sağır'a hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Gülerçin Koleji kurucusu Sait Bülent Gülerçin, Okul Müdürü Mehmet Türkmen, Üstün Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Gülbahar, Global Pack Fabrika ortağı Şahin Görgü, Gesto Firmasının Sahibi İbrahim Uğur, Trakya Anadolu Canlar Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Nevzat Şimşek ve yönetim Kurulu üyeleri ziyarette bulundular. Kaymakamımız Bayram Sağır nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

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