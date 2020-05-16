Kaymakamdan halk pazarı denetimi Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında halk pazarında denetimlerde bulundu.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında halk pazarında denetimlerde bulundu.

Alınan tedbirler sonucu satış tezgahları arasında en az 3 metrelik mesafe kuralı, vatandaşların birbirine sosyal mesafeyi koruyacak uzaklıkta bulunması ve hijyenik önlemlerin alınması hususlarında Kaymakam Ürkmezer tarafından yapılan denetime İlçe Emniyet Müdür Aydemir Şahin ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın eşlik etti.

Pazar yerine giriş ve çıkış için oluşturulan denetim noktalarında, görevli emniyet personeli ve zabıta ekipleri ile beraber, İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık görevlileri de vatandaşların ateşlerini ölçerek sağlık kontrolünde bulundu.

Safranbolu'da pandemi süreci boyunca tedbirlerin zamanında uygulanıp, denetimlerin sıkı bir şekilde yapıldığını belirten Ürkmezer, "Son günlerde salgınla ilgili küçük adımlarla normalleşme süreci yaşıyoruz. Ama vatandaşlarımız, salgının genişlemeye devam ettiğinin farkında olmalı. Salgında risk faktörünün en üst seviyede olduğu pazar yerlerinde, alınan tedbirleri sıkı bir şekilde, sürecin başından beri uyguluyoruz. Pazar esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın kurallara karşı gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere vatandaşlarımızdan da tedbirlere uymaya devam etmelerini önemle rica ediyoruz. Rehavete kapılmadan kendi sağlığımızı ve toplum sağlığını düşünerek hareket etmeliyiz. Maskesiz dışarıya çıkmayalım" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA