Kaymakamdan "Ev ziyaretleri yapmayın" çağrısı
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Kaymakamdan "Ev ziyaretleri yapmayın" çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakamdan 'Ev ziyaretleri yapmayın' çağrısı

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, son günlerde Kastamonu'da il genelinde artan korona virüs vakalarına dikkat çekerek, vatandaşların ev ziyaretlerinden kaçınması yönünde çağrı yaptı.

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Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, son günlerde Kastamonu'da il genelinde artan korona virüs vakalarına dikkat çekerek, vatandaşların ev ziyaretlerinden kaçınması yönünde çağrı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama sonrasında vaka oranı en çok artan illerin başında gelen Kastamonu'da denetimler arttırıldı. Bu kapsamda Cide Kaymakamlığı tarafındın oluşturulan denetim ekipleri, her gün işyerlerini denetleyerek alınan tedbirleri kontrol ediyor.

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam koordinesinde tematik denetimler kapsamında Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri tarafından; yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, organize sanayi bölgeleri, fabrika ve üretim tesisleri, halı sahalar ile camii ve mescitler denetlendi. Denetim ekiplerince berberler, kuaförler, cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske ve HES kodu kontrolü yapıldı.

Denetimlerin yanı sıra hiçbir şekilde ev ziyareti yapılmaması tavsiyesinde bulunan Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, "Her ortamda mesafe kuralına uyalım. Konut dışında tüm alanlarda maske kullanalım. Kalabalık ortamlara girmeyelim, ellerimizi sık sık su ve sabunla yıkayalım ve ortak kullanım alanlarında temastan kaçınalım" dedi.

Kalabalık ortamlardan da kaçınılması gerektiğini söyleyen Kaymakam Sağlam, "Vaka sayılarının düşmesi için zorunlu haller dışında kalabalık ortamlara girmeyelim, evde kalalım. Unutmayalım aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaymakamdan 'Ev ziyaretleri yapmayın' çağrısı
Kaymakamdan 'Ev ziyaretleri yapmayın' çağrısı
Kaymakamdan 'Ev ziyaretleri yapmayın' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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