Kaymakam Zengince'den Taziye Ziyareti

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, oğlunu kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Mert'e taziye ziyaretinde bulundu.



Kaymakam Zengince, beraberinde kurum amirleriyle, geçtiğimiz hafta Bartın'da serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden Mehmet Mert'in (34) Yazıköy Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.



Kıbrıs Gazisi olan baba Mustafa Mert'e ve aileye taziye dileklerini ileten Zengince, daha sonra evden ayrıldı.