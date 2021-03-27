Kaymakam Zaman: "Şehitlerimizin aileleri bizim onurumuzdur"

Samsun Alaçam kaymakamı Fikret Zaman, İblib ve Yayladere şehitlerinin ailelerini ziyaret etti.

Samsun Alaçam kaymakamı Fikret Zaman, İblib ve Yayladere şehitlerinin ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Zaman, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Müftüsü Orhan Bal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kösem ile birlikte Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un eşini ve 22 Mart 1998 tarihinde vatani görevini yaptığı Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti dönüşü üzerlerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Kadir Kara'nın baba ocağına ziyarette bulundu. Ardından beraberindeki heyetle birlikte Şehit Kadir Kara'nın mezarı başında İlçe Müftüsü Orhan Bal tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kaymakam Zaman, "Bölünmez bütünlüğümüz ve bağımsızlığımız uğruna şehit olmuş, gazi olmuş tüm askerlerimiz ve ailelerimiz bizim onurumuzdur. Bugün ziyaret ettiğimiz ailelerimizle, bundan sonra da sıkı ilişkilerde bulunmaya, kendileri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Vatan uğruna canlarını ortaya koymuş olan askerlerimizin aileleri için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kaymakam Fikret Zaman, Şehit Kadir Kara'nın babası Cemal Kara'ya şehidin isminin Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne verildiği müjdesini verdi. Daha önceleri de Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'nun isminin Kızlan İlkokulu'na verildiğini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı