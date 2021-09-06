Kaymakam Zaman'dan yaşlı ve çocuklara şefkat
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Kaymakam Zaman'dan yaşlı ve çocuklara şefkat

Kaymakam Zaman'dan yaşlı ve çocuklara şefkat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Pelitbükü Mahallesi'ni ziyaret ederek, muhtar ve vatandaşların problemlerini dinledi.

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Pelitbükü Mahallesi'ni ziyaret ederek, muhtar ve vatandaşların problemlerini dinledi.

Alaçam'a 38 kilometre uzaklıkta bulunan Pelitbükü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Zaman, mahallenin sorunlarını yerinde dinledi, yaşlılarla sohbet etti.

Kaymakam Zaman, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kösem ve Mahalle Muhtarı Osman Yalçın ile birlikte Pelitbükü Mahallesi Gökgel, Karacak, Yukarı Karacak, Hasırlık ve Koğuz mevkilerinde mahalle sakinleri ile toplantı yaptı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında bilgi vererek, halk sağlığı için aşının çok büyük etkisi olduğunu ve ailede herkesin aşı olması gerektiğini belirtti.

Kaymakam Zaman, böbrek rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olacak olan Hakkı Kurt'un 7 yaşındaki kızı Fatma Su Kurt'u Pelitbükü Koğuz Mahallesi'nde ziyaret ederek son durumu hakkında aileden bilgi aldı. Pelitbükü Koğuz Sokak'ta ikamet eden 91 yaşındaki Ünzile Delen'i de evinde ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Kaymakam Zaman, yolda ve hane ziyaretlerinde çocuklara kitap ve dergi hediye ederek okumanın önemini anlattı. Temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına eksiksiz uyulması gerektiğini ifade ederek ziyaret ettiği hanelere maske verdi. Mahalle halkı da yapılan bu ziyaretten dolayı Kaymakam Zaman'a teşekkür etti. - SAMSUN

Kaymakam Zaman'dan yaşlı ve çocuklara şefkat
Kaymakam Zaman'dan yaşlı ve çocuklara şefkat
Kaymakam Zaman'dan yaşlı ve çocuklara şefkat
Kaymakam Zaman'dan yaşlı ve çocuklara şefkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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