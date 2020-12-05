Kaymakam Yurt sokakları denetledi
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Kaymakam Yurt sokakları denetledi

05.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:03
Kaymakam Yurt sokakları denetledi

Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde denetim gerçekleştirdi.

Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde denetim gerçekleştirdi.

İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, Jandarma Komutanı Jand. Yrb. Temel Kılıç ve Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ile birlikte ilçe merkezinde kısıtlamada esnafın ve vatandaşların kurallara uyup uymadıklarını denetlediler.

Gönen ilçe merkezindeki İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kapama noktalarını da denetleyen Kaymakam ve beraberindekiler daha sonra Çanakkale il sınırında yer alan Denizkent Jandarma noktasını da denetledi.

Kaymakam Yurt; "Gönen ilçemizdeki vatandaşlarımız kısıtlamalara büyük oranda uyuyorlar. Merkezde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerinin ve kırsalda da İlçe Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz vatandaşlarımızın kısıtlamalara riayet ettiklerini bana ilettiler. Vaka sayılarımızın tavan yaptığı bu günlerde Vatandaşlarımızın pandemi kurallarına harfiyen uymalarını ve bu zor günleri de hep birlikte atlatarak güzel günlerde hep birlikte olacağız" dedi. - BALIKESİR

Kaymakam Yurt sokakları denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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