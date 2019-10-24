Kaymakam Yönden yabancı öğrencileri kabul etti

24.10.2019 11:48

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Erasmus+ KA347 "Haydi Suriye'yi Konuşalım Projesi" kapsamında kente gelen Litvanya ile Romanyalı öğretmen ve öğrencileri kabul etti.

Kaymakam Yönden, kaymakamlık toplantı salonundaki ziyarette öğrencilere kentin sahip olduğu sosyal, ekonomik, tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verdi.

Bu coğrafyadaki insanların birlik, beraberlik ve kardeşlik ile barış, hoşgörü, sevgi, saygı ve uyum içerisinde yaşadığını ifade eden Yönden, heyete Suriyelilerin kamu iş ve işlemlerinin yürütüldüğü Suriyeli Danışma Ofisini de gezdirdi.

Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten heyette, İskenderun'u çok beğendiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA