Kaymakam Yıldız'dan kovid-19 denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaymakam Yıldız'dan kovid-19 denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakam Yıldız'dan kovid-19 denetimi

Manyas ilçe Kaymakamı Fatih Yıldız güvenlik güçleri ile birlikte yol devriyesine katılarak covid-19 denetimlerini kontrol etti.

Manyas ilçe Kaymakamı Fatih Yıldız güvenlik güçleri ile birlikte yol devriyesine katılarak covid-19 denetimlerini kontrol etti.

Balıkesir'in covid-19 salgınında yüksek riskli iller gurubunda olması ilçelerde de bu konuda ki önlemleri sıklaştırdı. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte bu kez yol devriyesine çıkarak araçlarda ki kovid-19 konusunda alınan önlemlerin denetlenmesi uygulamasına katıldı. İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe ve İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar'ın da katıldığı denetimler de Kaymakam Fatih Yıldız sürücülere maske kullanımlarıyla ve araçlarında aldıkları gerekli önlemler için teşekkür ederken, amacın kendilerini cezalandırmak değil, salgının il genelinde yayılımını azaltmak ve bir an önce normal sürece geçilmek olduğunu söyledi. - BALIKESİR

Kaymakam Yıldız'dan kovid-19 denetimi
Kaymakam Yıldız'dan kovid-19 denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Özhaseki Ali İhsan Yavuz Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yunus Emre Demet Akalın Jason Statham Rasim Öztekin
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Bülent Uygun Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Yıldız'dan kovid-19 denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 18:08:50. #1.14#
title