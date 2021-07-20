Kaymakam Yelek, uygulama noktasında görevli personelin bayramını kutladı
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Kaymakam Yelek, uygulama noktasında görevli personelin bayramını kutladı

Kaymakam Yelek, uygulama noktasında görevli personelin bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

BİTLİS (İHA) –Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, polis uygulama ve kontrol noktasında görev yapan güvenlik görevlilerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

BİTLİS (İHA) –Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, polis uygulama ve kontrol noktasında görev yapan güvenlik görevlilerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Gayda Üçyol uygulama noktasındaki güvenlik güçlerini ziyaret eden Kaymakam Yelek, görevli personelle bayramlaştı. Kaymakam Yelek, "Salgın döneminde yoğun mesailerine rağmen özveriyle görev yapan, gece gündüz bizler için her türlü sorumluluğu alan fedakar güvenlik güçlerimiz ile bayramlaştık. Rabbim her daim güçlü ve hazır kılsın. Huzur ve güvenliğimiz için nöbette olan tüm güvenlik güçlerimizin bayramını kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaymakam Yelek'e, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Yağar ile İlçe Emniyet Amir Vekili Yasin Yılmaz eşlik etti. - BİTLİS

Kaymakam Yelek, uygulama noktasında görevli personelin bayramını kutladı
Kaymakam Yelek, uygulama noktasında görevli personelin bayramını kutladı
Kaymakam Yelek, uygulama noktasında görevli personelin bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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