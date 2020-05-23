Kaymakam Yalçın, şehit ve gazi ailelerini unutmadı
Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
23.05.2020 08:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:01
Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
Kaymakam Bekir Yalçın'a, İlçe Jandarma Komutanı Güngör Demirtaş ve Komiser Muavini Mustafa Pınar eşlik etti. Toplamda 6 şehit ve gazi ailesini ziyaret eden Yalçın, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Şehit mezarlarını da giden Yalçın, kabir başında dua etti. - AYDIN
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Kaynak: İHA