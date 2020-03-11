Kaymakam Vekili Altay köylü vatandaşlarla bir araya geldi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kaymakam Vekili Altay köylü vatandaşlarla bir araya geldi - Haber
Devrek İlçesi, Zonguldak, Sofular, Altay, Güncel

Kaymakam Vekili Altay köylü vatandaşlarla bir araya geldi

Kaymakam Vekili Ümit Altay ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediZonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakam Vekili Ümit Altay çeşitli birim amirleri ve il genel meclis üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip bilgi...

11.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:18
Kaymakam Vekili Altay köylü vatandaşlarla bir araya geldi

Kaymakam Vekili Ümit Altay ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakam Vekili Ümit Altay çeşitli birim amirleri ve il genel meclis üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunarak mevcut sorunlara gidermeye devam ediyor.


Göreve geldiğinden bu yana köy ziyaretlerini sürdüren Altay, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Yıldırım, Yazı İşleri Müdürü Gün Albayrak, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Uzundal, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık, Köy Hizmetleri Şefi Mete Seyhan, İlçe Sosyal Hizmetler Vakfı Müdürü Murat Keklik, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Rıfat Verim ile birlikte ilçeye bağlı Sofular, Türkmenoğlu, Seyisoğlu ve Karakoçlu köylerini ziyaret ederek muhtarların ve köylü vatandaşların istek ve taleplerini dinlerken, köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Kaymakam Vekili Altay, köylere düzenlenen ziyaretle ilgili şunları söyledi," Bugünkü ziyaretlerimiz arasında ilçemize bağlı Sofular, Türkmenoğlu, Seyisoğlu ve Karakoçlu köyleri vardı ve buralardaki vatandaşlarımızı dinledik ve köylerde yapılan bazı çalışmaları yerinde inceleme fırsatı yakaladık. Hatta vatandaşlarımız Seyisoğlu Köyünde yaklaşık 3 yıldan bu yana imam olmadığını beyan ettiler inşallah en kısa sürede o sıkıntıyı da gidermenin yollarına bakacağız" diye konuştu.


Köylere düzenlenen ziyaretlerde Sofular Köyünde kabristanları bulunan Şehit Piyade Yüzbaşı Hasan Hatıl ile Şehit Piyade Onbaşı Mehmet Ali Karabudak'ın kabirleri ziyaret edilerek görevliler tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı Haber
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi Haber
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından...
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal edildiğini açıkladı
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal...
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Levent Can Müslüm Gürses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Futbol İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Kaymakam Vekili Altay köylü vatandaşlarla bir araya geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 17:17:34. #1.14#