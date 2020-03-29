Kaymakam ve belediye başkanı vatandaşların ihtiyaçlarını birlikte teslim etti Erzurum'un Tortum ilçesinde Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Muammer Yiğider, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri üzerine alınan ihtiyaçlarını evlerine teslim etti.

Erzurum'un Tortum ilçesinde Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Muammer Yiğider, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri üzerine alınan ihtiyaçlarını evlerine teslim etti. Karşılarında kaymakamı ve belediye başkanını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı başkanlığında kurulan Tortum Vefa Destek Grubu, 65 Yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını birlikte evlerine teslim etti.

Kaymakam Yazıcı, "Tortum Belediye Başkanımız, belediye personelimiz, jandarma ve emniyet yetkilileriyle birlikte bugün 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza taleplerini kendi ellerimize götürüp teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde fiili ikamet eden 65 yaş ve üzeri bin 580 vatandaşımızın tamamının ihtiyaç ve talepleri için eşleştirilip görevlendirilen 234 Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi ve 19 araç ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 7/24 yerine getiriyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Yiğider ise, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için sayın kaymakamımızın başkanlığında kurulan Tortum Vefa Destek Grubu'nu kaymakamımız ile birlikte yakinen takip ediyoruz. Bizler 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz. Çok şükür Tortum ilçemizde henüz bir vakaya rastlamadık. İnşallah en kısa sürede normal hayatımıza geri döneceğiz" diye konuştu.

Kaymakam ve belediye başkanını karşılarında gören vatandaşlar ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Vefa Grubu her daim yanımızda, Allah sizlerden razı olsun. Dualarımız ülkemiz ve sizlerle. Rabbim bu süreci en kısa zamanda ülke olarak atlatmayı nasip etsin" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA