Kaymakam ve başkandan pazarda denetim
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Kaymakam ve başkandan pazarda denetim

Kaymakam ve başkandan pazarda denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Semt Pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Semt Pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Salgın kuralları çerçevesinde kurulan Semt Pazarını ziyaret ederek denetimlerde bulunan Kaymakam Özyiğit ve Başkan Oral, vatandaşlardan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını istediler.

Vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, COVID-19 salgınına karşı verilen mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Perşembe günleri kurulan Altınova Semt Pazarında vatandaşlar, HES Kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra pazar alanına alınırken maske kontrolü ve dezenfekte işlemi uygulanıyor.

Pazar yerinde her türlü tedbirin alındığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "vatandaşlarımız, perşembe günleri kurulan semt pazarında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra giriyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapması için çalışıyoruz. İnsanlarımızı virüse karşı korumaya yönelik bir mücadele veriyoruz. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Pazarımızda tezgahlar arasında sosyal mesafe alanı uygulanıyor. Kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini yapmalarına olanak sağlanıyor. Pazar alanımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Duyarlı davranan ve kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YALOVA

Kaymakam ve başkandan pazarda denetim
Kaymakam ve başkandan pazarda denetim
Kaymakam ve başkandan pazarda denetim
Kaymakam ve başkandan pazarda denetim
Kaymakam ve başkandan pazarda denetim
Kaymakam ve başkandan pazarda denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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