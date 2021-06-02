Kaymakam ve başkandan köy ziyareti

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve Belediye Başkanı Arif Teke, Yeşilyur köyünü ziyaret edip devam eden çalışmaları inceledi.

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve Belediye Başkanı Arif Teke, Yeşilyur köyünü ziyaret edip devam eden çalışmaları inceledi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak, İlçe Jandarma Komutanı Elvan Bozok, İl Genel Meclisi Üyesi Oğuz Süngü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Emre ile birlikte Yeşilyurt köyüne ziyarette bulunduk. Bir süre vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledik. Yapılması planlanan projelerden bahsettik ve yapımı devam eden çalışmaları inceledik. Devletimizin ilçe merkezlerinin yanında köylerimizin sorunlarıyla aralıksız olarak ilgilendiğini köylülerimizden duymak bizleri memnun etti" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı