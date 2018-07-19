Kaymakam Uzan, Yol Çalışmalarını İnceledi

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, yol çalışmalarını inceledi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilen 7 kilometrelik sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Rüstemgedik beldesi ve Gündüzlü köyü grup yolunda başlayan birinci kat sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Uzan, şöyle konuştu:

"Sorumluluk alanımızdaki bütün yollara azami derecede önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmelerini istiyoruz. Bunun için Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından ihalesi yapılan BSK çalışmalarına başladık. Çalışmalara titizlikle devam ediyoruz. Yıllardır sorun olan bozuk yolları yapıp, dar olan yolları genişleterek ilçemizin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Yolun medeniyet olduğuna inanarak ilçe genelindeki yol çalışmalarını en iyi hale getireceğiz."