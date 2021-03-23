Kaymakam Ünsal Covid-19 aşısını yaptırdı
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Kaymakam Ünsal Covid-19 aşısını yaptırdı

23.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:35
Kaymakam Ünsal Covid-19 aşısını yaptırdı

Türkiye genelinde Covid-19 aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Türkiye genelinde Covid-19 aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor. Edremit Kaymakamı Ünsal'da sırası geldiği için aşısını oldu.

Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Onur Koçak'ı makamında ziyaret eden Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit'te yürütülen aşılama çalışmaları, ilçede pandeminin son durumu ve alınan önlemler ile ilgili genel değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı uygulanacak gruplarda öncelik sırası gelen Kaymakam Ünsal Covid-19 aşısını yaptırdı.

Edremit ilçesinde aşı çalışmalarının Sağlık Bakanlığı koordinesinde üst düzey şekilde yürütüldüğünü belirten Kaymakam Ünsal, sırası gelen tüm vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırmasını ve bu salgının en kısa sürede son bulması dileklerinde bulundu. - BALIKESİR

Kaymakam Ünsal Covid-19 aşısını yaptırdı
Kaymakam Ünsal Covid-19 aşısını yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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