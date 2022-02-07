Kaymakam Ünal'dan yarıyıl tatili ardından ilk ders zili çalan okula ziyaret - Haberler
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Kaymakam Ünal'dan yarıyıl tatili ardından ilk ders zili çalan okula ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Ünal'dan yarıyıl tatili ardından ilk ders zili çalan okula ziyaret

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çalan Hisarcık Beşevler köyündeki ilk ve ortaokulu ziyaret etti.

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çalan Hisarcık Beşevler köyündeki ilk ve ortaokulu ziyaret etti.

Kaymakam Ünal, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile birlikte taşımalı eğitim ve öğretim gören okulda sınıfları gezerek çocuklarla ve öğretmenlerle sohbet etti. İkinci eğitim ve öğretim yılını kutlayan Kaymakam Ünal öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ayrıca Kaymakam Ünal Hisarcık- Beşevler köyüne öğrencileri taşıyan minibüs sürücüleri ile sohbet edip sorunlarını dinledi. - BİLECİK

Kaymakam Ünal'dan yarıyıl tatili ardından ilk ders zili çalan okula ziyaret

Kaymakam Ünal'dan yarıyıl tatili ardından ilk ders zili çalan okula ziyaret

Kaymakam Ünal'dan yarıyıl tatili ardından ilk ders zili çalan okula ziyaret

Kaymakam Ünal'dan yarıyıl tatili ardından ilk ders zili çalan okula ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

milli eğitim bakanlığı, Yüksel Ünal, Osmaneli, Hisarcık, Yerel, Haber

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