Kaymakam Ünal damızlık yumurta üretme çiftliğini inceledi

Bilecik Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçede yapılan ve istihdamı arttıran yatırımları desteklerini kaydetti.

Bilecik Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçede yapılan ve istihdamı arttıran yatırımları desteklerini kaydetti.

Kaymakam Ünal, ilçede yakın zamanda faaliyete geçen damızlık üretme çiftliğinde incelemelerde bulundu. İlçeye bağlı Düzmeşe köyünde yakın zamanda faaliyete başlayan ve günlük ortalama 90 bin damızlık yumurta üretimi yapan işletmede yapılan iş ve işlemleri yerinde inceleyerek, işletme sahiplerinden bilgi alan Kaymakam Ünal " İlçemize yapılan her yatırım istihdamı arttırdığı gibi AŞ ve iş potansiyelini de arttırmaktadır. İlçemiz ekonomisi açısından böyle tesislerin kurulması son derece önemlidir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı