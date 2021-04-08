Kaymakam Uçgun mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi
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Kaymakam Uçgun mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi

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Kaymakam Uçgun mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Delemenler Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

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Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Delemenler Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden ve sorunlara çözüm üreten Kaymakam Uçgun, ayrıca mahalle sakinlerine korona virüs salgınından korunma ve dikkat edilmesi gereken konuları vatandaşlara anlattı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, mahalle ziyaretleri kapsamında Delemenler Mahallesi'ni ziyaret etti. Delemenler Mahallesi Muhtarı Yasin Ertürk'ten mahalle hakkında bilgiler alan Kaymakam Uçgun, Delemenler ilkokulunu da ziyaret ederek, Covid- 19 kapsamında alınan tedbirleri yerinde gördü. Okul idaresinden okulun ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgiler alan Kaymakam Uçgun daha mahalledeki kahvehaneleri de ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Sorunlara çözümler üreten Kaymakam Abdullah Uçgun, "Son günlerde Türkiye'nin birçok yerinde korona virüs vakalarında yeniden hızlı bir artış oldu. Bir grip vakası gibi kolayca geçmeyen ve sonu ölümle sonuçlanabilen bu tehlikeli virüsten korunmak bizlerin elinde. Kendi tedbirimizi kendimiz alacağız. Özelikle taziye, cenaze, düğün gibi toplu etkinliklere mümkün olduğunca katılmayalım, zaruret halinde ise kurallara uyma konusunda daha duyarlı olalım. Alınan tedbirlere hep birlikte uyacağız ve bu salgından el birliği ile kurtulacağız." dedi. - MANİSA

Kaymakam Uçgun mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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