Kaymakam Turgay Ünsal muhtarlar ile bir araya geldi
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Kaymakam Turgay Ünsal muhtarlar ile bir araya geldi

Balıkesir7in Edremit ilçesindede göreve başladığı günden bu yana genel asayiş, kamu düzeninin sağlanması ve pandemi ile mücadele konularında çalışmalarını aralıksız sürdüren İlçe Kaymakamı Turgay Ünsal, mahalle muhtarları ve imamlar ile bir araya geldi.

Kaymakam Turgay Ünsal muhtarlar ile bir araya geldi
12.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:45

Balıkesir7in Edremit ilçesindede göreve başladığı günden bu yana genel asayiş, kamu düzeninin sağlanması ve pandemi ile mücadele konularında çalışmalarını aralıksız sürdüren İlçe Kaymakamı Turgay Ünsal, mahalle muhtarları ve imamlar ile bir araya geldi.

Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında; içerisinde bulunulan kontrollü normalleşme sürecinde koronavirüs ile mücadele kapsamında, virüsün yayılmasını önleme amacıyla düğün, kına, nikah ve benzeri etkinlikler ile cenazelerde alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Ünsal "İçinde bulunduğumuz kontrollü normalleşme sürecinde imamlarımıza ve muhtarlarımıza büyük görevler düşüyor. Gereken özeni göstererek ilçemizde salgının yayılmasının önüne geçebiliriz. Özellikle maske-mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını ve uymayanlara da gerekli uyarıların kibarca yapılmasını" söyledi. Ayrıca "İlçenin güvenliği, huzuru ve sağlığı için mesai mefhumu gözetmeden çalışacağını" ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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