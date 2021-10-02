Kaymakam Tunç, ADEM yöneticileriyle toplantı yaptı

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç Aile Destek Merkezi (ADEM) yöneticileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Tunç başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Faruk Özervarlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Celal Azgan, İlçe Milli Eğitim Müdür Şahan İke, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Raşit Sevgi, psikolog Güneş İzgiş, Şırnak ADEM İl Koordinatörü Hatice Atan, Nur Kadın Merkezi, Sıtiya Zin Kadın Merkezi, Yafes, Dağkapı, Sur, Konak ve Cudi Mahallesi ADEM yöneticileri katıldı.

Toplantıda, ADEM'ler tarafından yapılan faaliyetler masaya yatırıldı.

Tunç, merkezlerde kadınların sosyal, kültürel, ekonomik ve kişisel yönden gelişimleri ile sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanmasını çok önemsediğini söyledi.

ADEM hizmetlerinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda hizmet verilmesini öncelik haline getireceğini kaydeden Tunç, "Vatandaşın ayağına bizzat gitmemiz ve sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda eksiklikleri yerinde görerek ona göre üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz lazım." dedi.