Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl'den Şuhut ziyareti
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Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl'den Şuhut ziyareti

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

10.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:44
Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl'den Şuhut ziyareti

Afyonkarahisar İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Belediye Başkanı 'u makamında ziyaret etti.


Ziyaret esnasında Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya da hazır bulundu. Başkan Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Çöl ve Kaymakam Tortop'a teşekkürlerini iletti. Hasbihal ortamında geçen ziyaret karşılıklı fikir alışverişleri ile devam etti. Ziyaret sonunda Başkan Bozkurt tarafından Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl'e plaket takdim etti - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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