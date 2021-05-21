Kaymakam Temiz Köy ziyaretlerine devam ediyor
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Kaymakam Temiz Köy ziyaretlerine devam ediyor

Kaymakam Temiz Köy ziyaretlerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erbaa İlçe Kaymakamı Mustafa Temiz, İverönü, Evciler, Endikpınarı, Küplüce, Hacıbükü, Çakır köylerini ziyaret etti.

Erbaa İlçe Kaymakamı Mustafa Temiz, İverönü, Evciler, Endikpınarı, Küplüce, Hacıbükü, Çakır köylerini ziyaret etti.

Kaymakam ile birlikte İlçe Jandarma Komutanı J. Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Açık, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Siyami Altundaş, İlçe Özel İdare Müdürü Necmi Çınar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Gökbulut, İlçe Orman İşletme Müdürü İlhan Yazıcı ile birlikte köy ziyaretleri yapan Kaymakam, ziyaretlerinde köy sakinlerinin ihtiyaç ve sıkıntılarını dinledi.

Köy sakinleri ile sohbet eden Kaymakam Temiz ve Tarım ve Orman Müdürlüğü yönünden 2021 yılında uygulanacak olan kümeleşme şeklinde Ceviz Yetiştiriciliği Projesi, Bağcılık Projesi, Koyun yetiştiriciliği için uygulanan " Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesini çiftçiler ile paylaşılıp, konu hakkında bilgi verildi. Ayrıca köy alt yapı sorunları, güvenlik ve asayiş durumu, yardıma muhtaç vatandaşlar ve diğer her türlü sorunlar tespit edildi. - TOKAT

Kaymakam Temiz Köy ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakam Temiz Köy ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakam Temiz Köy ziyaretlerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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