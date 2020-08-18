Kaymakam, tebdili kıyafetle Kovid-19 denetimi yaptı
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Kaymakam, tebdili kıyafetle Kovid-19 denetimi yaptı

Kazımkarabekir Kaymakamı Yasin Şahin, tebdili kıyafetle halkın arasına karışarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

18.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:47

Kazımkarabekir Kaymakamı Yasin Şahin, tebdili kıyafetle halkın arasına karışarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Koronavirüsle mücadelede Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesindeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Şahin, tebdili kıyafetle ilçe merkezinde denetim gerçekleştirdi.

Tanınmamak için şapka ve gözlük takan Şahin, denetim sırasında bankta oturan bir vatandaşla sohbet etti. Şahin, bu sırada esnafın ve vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını da kontrol etti.

Şahin, denetimlerini, Kazımkarabekir Entegre Devlet Hastanesi, I·clal Karabekir Anaokulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde sürdürdü.

Hastanede, hasta gibi gezen Şahin, çalışanları ve buradaki işleyişi takip etti.

Şahin, denetimde, tedbirlere uymadığını tespit ettiği 2 memur ve 2 vatandaşa cezai işlem uygulanması talimatını verdi.

Kaymakam, tebdili kıyafetle Kovid-19 denetimi yaptı

Kaynak: AA

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