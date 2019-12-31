Kaymakam Taşçı Genel Müdür İçöz ile görüş alışverişinde bulundu
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Kaymakam Taşçı Genel Müdür İçöz ile görüş alışverişinde bulundu

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

31.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:57
Kaymakam Taşçı Genel Müdür İçöz ile görüş alışverişinde bulundu

Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlük makamında geçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonrasında TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'ya nazik ziyareti için teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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