Kaymakam Sırmalı Gazicelal, Pınarbaşı ve Soğanyemez Mahalle hayırlarına katıldı

16.09.2019 12:37

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Edremit'te her yıl geleneksel olarak düzenlenen mahalle hayırlarına katılarak mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye özen gösteriyor.



Özellikle mahallelilerle bir araya gelen Kaymakam Sırmalı vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini dinliyor ve sorunların çözümü noktasında gerekli talimatları veriyor.



Edremit ilçesi Gazicelal, Pınarbaşı ve Soğanyemez Mahallelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen hayır yemeklerine katılan Kaymakam Sırmalı; "Birlik ve beraberliği pekiştirmek anlamında büyük önem taşıyan mahalle hayrına katılmaktan mutluluk duyuyorum. Özellikle mahallelerimizin, yörelerimizin kültürünü yansıtan bu geleneklerimiz birlik ve beraberliğe vesile olmaktadır. Bu nedenle hayrın gerçekleşmesine katkı sağlayan mahalle muhtarlarına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Hayırlara Edremit kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte, misafirler, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA