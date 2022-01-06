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Kaymakam Sirkeci'den asayiş ve trafik ekiplerine ziyaret

Kaymakam Sirkeci'den asayiş ve trafik ekiplerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çavdarhisar Kaymakamı Ömer Sirkeci, kontrol noktasında asayiş ve trafik uygulaması yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti.

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (İHA) - Çavdarhisar Kaymakamı Ömer Sirkeci, kontrol noktasında asayiş ve trafik uygulaması yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kaymakam Ömer Sirkeci, İlçe Jandarma Komutan vekili Burhan Taşkıran ile birlikte Çavdarhisar ilçesi Hacıkebir köyündeki jandarma yol emniyet ve kontrol noktasında asayiş ve trafik ekiplerine ziyarette bulundu. - KÜTAHYA

Kaymakam Sirkeci'den asayiş ve trafik ekiplerine ziyaret

Kaymakam Sirkeci'den asayiş ve trafik ekiplerine ziyaret

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