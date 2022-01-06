Kaymakam Sirkeci'den asayiş ve trafik ekiplerine ziyaret

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (İHA) - Çavdarhisar Kaymakamı Ömer Sirkeci, kontrol noktasında asayiş ve trafik uygulaması yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kaymakam Ömer Sirkeci, İlçe Jandarma Komutan vekili Burhan Taşkıran ile birlikte Çavdarhisar ilçesi Hacıkebir köyündeki jandarma yol emniyet ve kontrol noktasında asayiş ve trafik ekiplerine ziyarette bulundu. - KÜTAHYA