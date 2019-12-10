Kaymakam Seyhan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kaymakam Seyhan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:52
Kaymakam Seyhan

Kaymakamı , Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Seyhan, kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", kategorisinde ise 'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" başlıklı fotoğrafları oyladı.

Kaymakam Seyhan, oylamada yer alan AA muhabirlerini tebrik etti.

Çok değerli anların oylamada yer aldığını anlatan Seyhan, "Büyük bir emeğin sonucu olan eserleri ilgiyle inceledim ve tercihimi yaptım. Oylamada yer alan görseller arasında ilçemizden de bir fotoğrafın yer alması bizleri sevindirdi. Emeği geçen muhabir arkadaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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